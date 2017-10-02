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Комиссия Росавиации и "Ангары" будет расследовать инцидент с горящим двигателем Ан-148

Происшествия
2 октября, 6:18 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, октября. /ТАСС

Экипаж смог вернуть самолет в аэропорт вылета, лайнер благополучно приземлился

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ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Росавиация совместно с авиакомпанией "Ангара" создали комиссию для расследования инцидента с самолетом Ан-148, вернувшегося в аэропорт Талакан (Якутия) после возгорания двигателя. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе группы "Истлэнд" (владелец компании "Ангара", которая выполняла рейс).

"Сегодня создана такая совместная комиссия. Ей предстоит выяснить причины возникновения этой внештатной ситуации", - сказала представитель компании.

По данным пресс-службы, 30 сентября вскоре после вылета из аэропорта Талакан на борту следовавшего в Иркутск самолета Ан-148 возникло возгорание правого двигателя. Экипаж вернул самолет в аэропорт вылета, лайнер благополучно приземлился. Его пассажиры были доставлены в аэропорт Иркутска резервным самолетом в тот же день.

Сейчас самолет, на борту которого возникла внештатная ситуация, находится в Талакане. Руководство компании планирует вернуть его в Иркутск в ближайшие дни, отметили в пресс-службе.

Пассажиры Ан-148, ставшие свидетелями инцидента, выложили в сети видеозапись, на которой видно, как из сопла двигателя самолета во время полета вырывается пламя.

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