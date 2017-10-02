Комиссия Росавиации и "Ангары" будет расследовать инцидент с горящим двигателем Ан-148

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ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Росавиация совместно с авиакомпанией "Ангара" создали комиссию для расследования инцидента с самолетом Ан-148, вернувшегося в аэропорт Талакан (Якутия) после возгорания двигателя. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе группы "Истлэнд" (владелец компании "Ангара", которая выполняла рейс).
"Сегодня создана такая совместная комиссия. Ей предстоит выяснить причины возникновения этой внештатной ситуации", - сказала представитель компании.
По данным пресс-службы, 30 сентября вскоре после вылета из аэропорта Талакан на борту следовавшего в Иркутск самолета Ан-148 возникло возгорание правого двигателя. Экипаж вернул самолет в аэропорт вылета, лайнер благополучно приземлился. Его пассажиры были доставлены в аэропорт Иркутска резервным самолетом в тот же день.
Сейчас самолет, на борту которого возникла внештатная ситуация, находится в Талакане. Руководство компании планирует вернуть его в Иркутск в ближайшие дни, отметили в пресс-службе.
Пассажиры Ан-148, ставшие свидетелями инцидента, выложили в сети видеозапись, на которой видно, как из сопла двигателя самолета во время полета вырывается пламя.