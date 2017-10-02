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ABC: военный самолет упал в штате Теннесси

Происшествия
2 октября, 6:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, октября. /ТАСС

Предположительно, речь идет об учебно-тренировочном самолете Boeing T-45 Goshawk

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НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Военный самолет упал в воскресенье в лесистой местности на востоке штата Теннесси. Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на представителей чрезвычайных служб.

По данным телеканала, никто из находившихся на борту воздушного судна людей, не выжил. Предположительно, речь идет об учебно-тренировочном самолете Boeing T-45 Goshawk, однако официальных подтверждений этому пока не приводится.

Пресс-служба базы ВМС США Меридиан в соседнем штате Миссисипи опубликовала заявление, из которого следует, что самолет такого типа в воскресенье не вернулся после тренировочного полета. Представители базы уточнили, что осведомлены об авиакатастрофе в Теннессии и проверяют, разбился ли там этот Boeing T-45 Goshawk. На борту самолета находились два человека - пилот-курсант и инструктор, об их судьбе пока ничего не известно.

В январе этого года СМИ сообщили о крушении другого самолета Boeing T-45 Goshawk на территории базы Меридиан. Тогда два человека, находившиеся на борту, сумели катапультироваться перед крушением. Они пострадали и были госпитализированы. Аналогичная авиакатастрофа имела место в Миссисипи в сентябре 2016 года, тогда пилот и инструктор также катапультировались и выжили.

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