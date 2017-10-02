Супруги и двое детей в Кузбассе погибли из-за пожара в доме

Организаторы Олимпиады-2018 обещают обеспечить спортсменов самыми качественными продуктамиСпорт 2 октября, 4:50
Мэрилин Мэнсон прервал концертный тур по США из-за травмы ногиКультура 2 октября, 4:27
Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 летМеждународная панорама 2 октября, 4:03
Ассанж: в Каталонии изъяли 700 тыс. бюллетеней на референдуме о независимостиМеждународная панорама 2 октября, 3:57
Сенатор: давление не заставит КНДР свернуть ядерную программуМеждународная панорама 2 октября, 3:34
Власти Каталонии объявили о победе на референдуме сторонников независимостиМеждународная панорама 2 октября, 3:30
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремированоСпорт 2 октября, 2:43
"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в КаталонииСпорт 2 октября, 2:11
За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдумаМеждународная панорама 2 октября, 1:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Супружеская пара и двое их детей погибли в результате пожара в жилом доме в Кемеровской области, еще трое детей спаслись, один из них госпитализирован. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе следственного управления СКР по региону.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительной версии установлено, что в Новокузнецком районе произошло возгорание жилого дома в поселке Бенжереп-1. После тушения пожара обнаружены тела 30-летнего мужчины, его 32-летней супруги, а также двух малолетних детей девяти и трех лет. Задымление увидел охранник школы, он вызвал спасателей", - сказали в пресс-службе.
Всего в доме в момент возгорания находились пятеро детей, трое успели спастись. "Они рассказывают, что шестилетнего брата родители выкинули через окно, он сейчас находится в больнице. Также известно, что трехлетний ребенок ранее неоднократно играл со спичками, поджигая игрушки и предметы мебели. Накануне дети рассказывали соседям, что он снова брал спички", - отметили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевших. По данным следователей, после осмотра тел с участием судмедэксперта каких-либо прижизненных телесных повреждений не обнаружено.