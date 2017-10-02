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Супруги и двое детей в Кузбассе погибли из-за пожара в доме

Происшествия
2 октября, 6:38 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, октября. /ТАСС

Еще один ребенок госпитализирован

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КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Супружеская пара и двое их детей погибли в результате пожара в жилом доме в Кемеровской области, еще трое детей спаслись, один из них госпитализирован. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе следственного управления СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительной версии установлено, что в Новокузнецком районе произошло возгорание жилого дома в поселке Бенжереп-1. После тушения пожара обнаружены тела 30-летнего мужчины, его 32-летней супруги, а также двух малолетних детей девяти и трех лет. Задымление увидел охранник школы, он вызвал спасателей", - сказали в пресс-службе.

Всего в доме в момент возгорания находились пятеро детей, трое успели спастись. "Они рассказывают, что шестилетнего брата родители выкинули через окно, он сейчас находится в больнице. Также известно, что трехлетний ребенок ранее неоднократно играл со спичками, поджигая игрушки и предметы мебели. Накануне дети рассказывали соседям, что он снова брал спички", - отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевших. По данным следователей, после осмотра тел с участием судмедэксперта каких-либо прижизненных телесных повреждений не обнаружено.

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