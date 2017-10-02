Силовики в Дагестане ликвидировали двух боевиков, открывших по ним огонь

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МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Силовики в Бабаюртовском районе Дагестана, где в воскресенье был введен режим контртеррористической операции, ликвидировали в перестрелке двух боевиков. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах республики.
"В ночь на понедельник силовики в рамках мероприятий по поиску боевиков и их пособников пытались остановить для проверки автомобиль недалеко от населенного пункта Качалай Бабаюртовского района Дагестана. Из машины по сотрудникам была открыта стрельба, ответным огнем двое мужчин, находившихся в машине, были убиты", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, у убитых найдено табельное оружие участкового полиции, убитого 30 сентября в Кизлярском районе Дагестана, добавил источник.
Режим контртеррористической операции был введен в воскресенье вечером в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана. По данным источника ТАСС в силовых структурах республики, режим был введен после убийств полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах в субботу и воскресенье.