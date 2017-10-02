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Силовики в Дагестане ликвидировали двух боевиков, открывших по ним огонь

Происшествия
2 октября, 7:17 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, октября. /ТАСС

У боевиков найдено табельное оружие участкового полиции, убитого 30 сентября в Кизлярском районе

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© Пресс-служба Национального антитеррористического комитета/NewsTeam

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Силовики в Бабаюртовском районе Дагестана, где в воскресенье был введен режим контртеррористической операции, ликвидировали в перестрелке двух боевиков. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах республики.

"В ночь на понедельник силовики в рамках мероприятий по поиску боевиков и их пособников пытались остановить для проверки автомобиль недалеко от населенного пункта Качалай Бабаюртовского района Дагестана. Из машины по сотрудникам была открыта стрельба, ответным огнем двое мужчин, находившихся в машине, были убиты", - сказал собеседник агентства.

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По предварительным данным, у убитых найдено табельное оружие участкового полиции, убитого 30 сентября в Кизлярском районе Дагестана, добавил источник.

Режим контртеррористической операции был введен в воскресенье вечером в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана. По данным источника ТАСС в силовых структурах республики, режим был введен после убийств полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах в субботу и воскресенье.

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