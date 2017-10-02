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ФСБ пресекла деятельность членов организации "Таблиги Джамаат" в Крыму

Происшествия
2 октября, 8:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 2, октября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской группировки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю пресекло деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

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"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым пресечена деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

Как уточняется в сообщении, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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