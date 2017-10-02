ФСБ пресекла деятельность членов организации "Таблиги Джамаат" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю пресекло деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым пресечена деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

Как уточняется в сообщении, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.