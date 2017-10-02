THR: около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

На Ямале создадут карту мест массового падежа оленей от сибирской язвыВ стране 2 октября, 9:27
Губернатор Орловской области не комментирует публикации в СМИ о своей возможной отставкеПолитика 2 октября, 8:58
Восемь пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП в Свердловской областиНовости Урала 2 октября, 8:48
ЦБ отозвал лицензию у московского ТемпбанкаЭкономика и бизнес 2 октября, 8:38
Посол США в РФ Джон Хантсман прибыл в МосквуМеждународная панорама 2 октября, 8:29
Марк Цукерберг извинился за то, что его соцсеть использовали для разобщенияМеждународная панорама 2 октября, 8:22
Facebook передаст Конгрессу связанные с РФ рекламные сообщения политического характераМеждународная панорама 2 октября, 7:59
Теодосич сделал восемь передач в дебютном предсезонном матче НБА за "Клипперс"Спорт 2 октября, 7:53
СМИ: авианосец Ronald Reagan по пути к Корейскому полуострову зайдет в ГонконгМеждународная панорама 2 октября, 7:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 октября. По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате стрельбы на концерте кантри-музыки в американском Лас-Вегасе. Об этом сообщило в понедельник издание The Hollywood Reporter.
По его данным, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (утро понедельника мск) неподалеку от казино Mandalay Bay.
Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск. По данным издания, огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля.