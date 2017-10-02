THR: около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

ТАСС, 2 октября. По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате стрельбы на концерте кантри-музыки в американском Лас-Вегасе. Об этом сообщило в понедельник издание The Hollywood Reporter.

По его данным, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (утро понедельника мск) неподалеку от казино Mandalay Bay.

Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск. По данным издания, огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля.