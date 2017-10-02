Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

THR: около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Происшествия
2 октября, 9:33 дата обновления: 2 октября, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По данным издания, инцидент произошел неподалеку от казино Mandalay Bay

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 октября. По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате стрельбы на концерте кантри-музыки в американском Лас-Вегасе. Об этом сообщило в понедельник издание The Hollywood Reporter.

По его данным, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (утро понедельника мск) неподалеку от казино Mandalay Bay.

Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск. По данным издания, огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
3
ФСБ пресекла деятельность членов организации "Таблиги Джамаат" в Крыму
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
7
За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума
Темы дня
Новости партнеров
Реклама