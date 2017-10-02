Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина продлила запрет на полеты над Винницкой областью до 9 октября

Происшествия
2 октября, 10:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, октября. /ТАСС

Радиус запрета составляет пять км с центром в поселке Калиновка, где расположен один из крупнейших военных складов в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Украина еще на неделю, до вечера 9 октября, продлила запрет на использование воздушного пространства над Винницкой областью, где на прошлой неделе произошел крупный пожар на складе боеприпасов. Об этом в понедельник сообщил Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр").

"Запрет на выполнение полетов вблизи военных складов продлен до 20:59 9 октября", - отметили в центре и добавили, что радиус запрета составляет пять км с центром в поселке Калиновка, вертикальные границы запрета - до высоты 4 тыс. 250 м. После пожара, который начался 26 сентября, был введен запрет на полеты в радиусе 50 км от военных складов до 1 октября.

По данным пресс-службы Госуправления Украины по чрезвычайным ситуациям, в понедельник продолжается одиночная детонация боеприпасов продолжается на военных складах.

Сильный пожар на одном из крупнейших арсеналов министерства обороны Украины в поселке Калиновка Винницкой области начался 26 сентября и был ликвидирован спустя два дня. По данным Генштаба ВС Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. По предварительным данным, ущерб от ЧП в $800 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар на складе боеприпасов под Винницей
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама