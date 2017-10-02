Украина продлила запрет на полеты над Винницкой областью до 9 октября

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КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Украина еще на неделю, до вечера 9 октября, продлила запрет на использование воздушного пространства над Винницкой областью, где на прошлой неделе произошел крупный пожар на складе боеприпасов. Об этом в понедельник сообщил Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр").
"Запрет на выполнение полетов вблизи военных складов продлен до 20:59 9 октября", - отметили в центре и добавили, что радиус запрета составляет пять км с центром в поселке Калиновка, вертикальные границы запрета - до высоты 4 тыс. 250 м. После пожара, который начался 26 сентября, был введен запрет на полеты в радиусе 50 км от военных складов до 1 октября.
По данным пресс-службы Госуправления Украины по чрезвычайным ситуациям, в понедельник продолжается одиночная детонация боеприпасов продолжается на военных складах.
Сильный пожар на одном из крупнейших арсеналов министерства обороны Украины в поселке Калиновка Винницкой области начался 26 сентября и был ликвидирован спустя два дня. По данным Генштаба ВС Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. По предварительным данным, ущерб от ЧП в $800 млн.