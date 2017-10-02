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По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Происшествия
2 октября, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ранения получили 24 человека

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© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя больницы, в которую были доставлены пострадавшие.

Как сообщается, инцидент со стрельбой произошел на концерте музыки стиля кантри недалеко от казино Mandalay Bay в понедельник поздно вечером по местному времени (в понедельник мск).

Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск.

Сообщается, что аэропорт Лас-Вегаса приостановил прием и вылет рейсов после инцидента. 

"Рейсы в и из аэропорта Лас-Вегаса временно приостановлены в ответ на информацию о стрельбе в районе Лас-Вегас-Стрип", - говорится в сообщении дирекции воздушной гавани.

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