По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя больницы, в которую были доставлены пострадавшие.
Как сообщается, инцидент со стрельбой произошел на концерте музыки стиля кантри недалеко от казино Mandalay Bay в понедельник поздно вечером по местному времени (в понедельник мск).
Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск.
Сообщается, что аэропорт Лас-Вегаса приостановил прием и вылет рейсов после инцидента.
"Рейсы в и из аэропорта Лас-Вегаса временно приостановлены в ответ на информацию о стрельбе в районе Лас-Вегас-Стрип", - говорится в сообщении дирекции воздушной гавани.