В Саратовской области умер школьник, пытавшийся залезть на поезд

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Школьник скончался в больнице после попытки залезть на поезд в Саратовской области. Второй ребенок, который был вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, двое тринадцатилетних детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела в пятницу. Подростков ударило током, когда они пытались залезть на вагон поезда на станции Увек Приволжской железной дороги.

"Как выяснили врачи, один из детей получил ожоги 95% тела, он скончался, несмотря на все усилия врачей. За жизнь второго сейчас борются медики, у него обожжено 80% тела, состояние, конечно, тяжелое, но положительная динамика есть", - сказали в ведомстве.

По данному факту проводят проверку следователи на транспорте.

"По предварительным данным, школьники самостоятельно влезли на грузовой район ради любопытства. Сейчас нами устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала следователь саратовского следственного отдела на транспорте Арина Серова.