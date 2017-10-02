В Саратовской области умер школьник, пытавшийся залезть на поезд

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САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Школьник скончался в больнице после попытки залезть на поезд в Саратовской области. Второй ребенок, который был вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, двое тринадцатилетних детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела в пятницу. Подростков ударило током, когда они пытались залезть на вагон поезда на станции Увек Приволжской железной дороги.
"Как выяснили врачи, один из детей получил ожоги 95% тела, он скончался, несмотря на все усилия врачей. За жизнь второго сейчас борются медики, у него обожжено 80% тела, состояние, конечно, тяжелое, но положительная динамика есть", - сказали в ведомстве.
По данному факту проводят проверку следователи на транспорте.
"По предварительным данным, школьники самостоятельно влезли на грузовой район ради любопытства. Сейчас нами устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала следователь саратовского следственного отдела на транспорте Арина Серова.