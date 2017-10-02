Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Саратовской области умер школьник, пытавшийся залезть на поезд

Происшествия
2 октября, 10:23 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 2, октября. /ТАСС

За жизнь второго пострадавшего борются медики

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Школьник скончался в больнице после попытки залезть на поезд в Саратовской области. Второй ребенок, который был вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, двое тринадцатилетних детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела в пятницу. Подростков ударило током, когда они пытались залезть на вагон поезда на станции Увек Приволжской железной дороги.

"Как выяснили врачи, один из детей получил ожоги 95% тела, он скончался, несмотря на все усилия врачей. За жизнь второго сейчас борются медики, у него обожжено 80% тела, состояние, конечно, тяжелое, но положительная динамика есть", - сказали в ведомстве.

По данному факту проводят проверку следователи на транспорте.

"По предварительным данным, школьники самостоятельно влезли на грузовой район ради любопытства. Сейчас нами устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала следователь саратовского следственного отдела на транспорте Арина Серова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
3
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама