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Пять человек погибли при пожаре в хостеле в Запорожье

Происшествия
2 октября, 10:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, октября. /ТАСС

Еще несколько человек пожарным удалось спасти, среди пострадавших есть 8-летний ребенок

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КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли из-за пожара в здании хостела в Запорожье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ночь на понедельник в Запорожье в двухэтажном здании хостела площадью 200 кв. м возник пожар, погибли пять человек", - отметили в ведомстве.

По его данным, возгорание на втором этаже здания произошло около трех часов ночи, спустя полтора часа пожар был потушен. "На месте пожара обнаружены тела четырех погибших. Подразделениями ГСЧС спасены пять человек, в том числе 8-летний ребенок, они госпитализированы. Один человек скончался в больнице", - сообщили в пресс-службе. Причину пожара устанавливают.

По неофициальным данным, хостел не имел разрешительных документов на эксплуатацию. Одна из версий случившегося - загорание бытового обогревателя.

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