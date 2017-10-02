МВД выявило в Подмосковье нарколабораторию, ежедневно производившую по 5 кг "синтетики"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Подмосковье деятельность нарколаборатории, в которой изготавливали по 5 кг синтетических наркотиков ежедневно. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа изготавливала МДМА и амфетамин для продажи в клубах.

"На территории Московской области обнаружена и ликвидирована подпольная нарколаборатория, производившая, по оценкам экспертов, более 5 кг наркотиков и психотропных веществ в сутки. Сотрудники полиции задержали пятерых активных участников группы. В их числе организатор наркобизнеса, бухгалтер и лица, причастные к изготовлению и сбыту запрещенных веществ", - сообщила Волк.

По данным МВД, наркотики изготавливались под заказ в заранее определенных объемах. Из незаконного оборота полиция изъяла около 3 кг МДМА, более 1,5 кг амфетамина, более 300 кг прекурсоров и 60 единиц специального лабораторного оборудования. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.