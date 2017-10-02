Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД выявило в Подмосковье нарколабораторию, ежедневно производившую по 5 кг "синтетики"

Происшествия
2 октября, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Задержанным работникам подпольной лаборатории грозит наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Подмосковье деятельность нарколаборатории, в которой изготавливали по 5 кг синтетических наркотиков ежедневно. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа изготавливала МДМА и амфетамин для продажи в клубах.

"На территории Московской области обнаружена и ликвидирована подпольная нарколаборатория, производившая, по оценкам экспертов, более 5 кг наркотиков и психотропных веществ в сутки. Сотрудники полиции задержали пятерых активных участников группы. В их числе организатор наркобизнеса, бухгалтер и лица, причастные к изготовлению и сбыту запрещенных веществ", - сообщила Волк.

По данным МВД, наркотики изготавливались под заказ в заранее определенных объемах. Из незаконного оборота полиция изъяла около 3 кг МДМА, более 1,5 кг амфетамина, более 300 кг прекурсоров и 60 единиц специального лабораторного оборудования. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама