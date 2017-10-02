Глава республики: экономика Якутии не понесла существенных потерь из-за аварии на ГРЭС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Авария на Якутской ГРЭС, повлекшая за собой отключение электроснабжения в Якутске и семи муниципальных образованиях, не нанесла существенного ущерба экономике региона.

Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" глава республики Якутия Егор Борисов.

"С учетом того, что оперативно были включены резервные источники, во-первых, в социально значимых объектах: в учреждениях здравоохранения, в объектах банковской системы, магазинах, котельном хозяйстве, никакого ущерба, в принципе, можно считать, нет", - сказал он.

Борисов отметил, что все потребители уже получают электроэнергию в полном объеме.