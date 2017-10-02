Глава республики: экономика Якутии не понесла существенных потерь из-за аварии на ГРЭС

Глава Бурятии изменил структуру правительства республикиСибирь 2 октября, 11:07
Источник: Каталония не сможет автоматически остаться в ЕС при выходе из состава ИспанииМеждународная панорама 2 октября, 10:57
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местахПроисшествия 2 октября, 10:53
РЖД в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 9%Транспорт 2 октября, 10:47
Срок восстановления игрока ЦСКА Головина определится после дополнительного обследованияСпорт 2 октября, 10:42
В центре Москвы до конца года дополнительно благоустроят восемь улицМосква 2 октября, 10:37
Miele представляет первый безмешковый пылесос Blizzard CX1Новости партнеров 2 октября, 10:33
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображениюМеждународная панорама 2 октября, 10:26
Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октябряСпорт 2 октября, 10:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Авария на Якутской ГРЭС, повлекшая за собой отключение электроснабжения в Якутске и семи муниципальных образованиях, не нанесла существенного ущерба экономике региона.
Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" глава республики Якутия Егор Борисов.
"С учетом того, что оперативно были включены резервные источники, во-первых, в социально значимых объектах: в учреждениях здравоохранения, в объектах банковской системы, магазинах, котельном хозяйстве, никакого ущерба, в принципе, можно считать, нет", - сказал он.
Борисов отметил, что все потребители уже получают электроэнергию в полном объеме.