В Москве по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей задержан врио замначальника ОВД

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Врио заместителя начальника отдела полиции по столичному району Чертаново Северное задержан по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейский требовал деньги за прекращение уголовного дела.
"29 сентября сотрудниками отдела собственной безопасности УВД по Южному округу Москвы за совершение мошенничества организованной группой в особо крупном размере задержан врио заместителя начальника полиции по оперативной работе отдела МВД по району Чертаново Северное, который получил 1 млн рублей от посредника за прекращение уголовного преследования его знакомого по статье "Кража", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили ТАСС, что майор полиции будет уволен из органов внутренних дел. "Он будет уволен по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал представитель пресс-службы.