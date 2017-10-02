ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Москве членов так называемой спящей ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших совершить теракты в людных местах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ЦОС ФСБ.
"Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры", - отметили в ФСБ.
Все члены ячейки задержаны. "В местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности", - добавили в ЦОС. Кроме того, у них изъяты предметы для изготовления взрывных устройств, а также два пистолета ПМ, две гранаты РГД-5 и средства связи.
Руководство ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. "В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого всемирного исламского халифата", - сообщили в ЦОС.
"В интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются", - отметили в ведомстве. В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") и ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации или участие в ней") УК РФ.