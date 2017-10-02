В Дагестане нейтрализовали вооруженных бандитов, причастных к убийствам полицейских

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные боевики, причастные к убийствам полицейских, ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе заградительных мер, осуществляемых в рамках контртеррористической операции на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана, 1 октября в 22:45 в автомобиле на дороге у села Качалай сотрудниками правоохранительных органов были нейтрализованы двое бандитов, причастных к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республики", - сообщили в НАК.

У них обнаружено табельное оружие убитого накануне участкового, охотничье ружье и нож. Пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе боевой операции легкое ранение получил сотрудник МВД.