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В Дагестане нейтрализовали вооруженных бандитов, причастных к убийствам полицейских

Происшествия
2 октября, 10:57 дата обновления: 2 октября, 11:05 UTC+3

Контртеррористическая операция проходила на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов республики

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные боевики, причастные к убийствам полицейских, ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

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"В ходе заградительных мер, осуществляемых в рамках контртеррористической операции на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана, 1 октября в 22:45 в автомобиле на дороге у села Качалай сотрудниками правоохранительных органов были нейтрализованы двое бандитов, причастных к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республики", - сообщили в НАК.

У них обнаружено табельное оружие убитого накануне участкового, охотничье ружье и нож. Пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе боевой операции легкое ранение получил сотрудник МВД.

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