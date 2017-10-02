В Дагестане нейтрализовали вооруженных бандитов, причастных к убийствам полицейских

Глава Бурятии изменил структуру правительства республикиСибирь 2 октября, 11:07
Источник: Каталония не сможет автоматически остаться в ЕС при выходе из состава ИспанииМеждународная панорама 2 октября, 10:57
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местахПроисшествия 2 октября, 10:53
РЖД в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 9%Транспорт 2 октября, 10:47
Срок восстановления игрока ЦСКА Головина определится после дополнительного обследованияСпорт 2 октября, 10:42
В центре Москвы до конца года дополнительно благоустроят восемь улицМосква 2 октября, 10:37
Miele представляет первый безмешковый пылесос Blizzard CX1Новости партнеров 2 октября, 10:33
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображениюМеждународная панорама 2 октября, 10:26
Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октябряСпорт 2 октября, 10:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные боевики, причастные к убийствам полицейских, ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
"В ходе заградительных мер, осуществляемых в рамках контртеррористической операции на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана, 1 октября в 22:45 в автомобиле на дороге у села Качалай сотрудниками правоохранительных органов были нейтрализованы двое бандитов, причастных к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республики", - сообщили в НАК.
У них обнаружено табельное оружие убитого накануне участкового, охотничье ружье и нож. Пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе боевой операции легкое ранение получил сотрудник МВД.