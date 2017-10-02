Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб

Происшествия
2 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Для большей поражающей мощности взрывные устройства были начинены гвоздями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Участники так называемой спящей ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ признались в изготовлении бомб, начиненных поражающими элементами в виде гвоздей. Это следует из видеозаписи задержания предполагаемых террористов, распространенной ФСБ России.

На видео, имеющемся в распоряжении ТАСС, запечатлены обыски, во время которых оперативники обнаружили у одного из задержанных взрывное устройство.

"Это вам принадлежит?" - спросил сотрудник ФСБ задержанного. На этот вопрос последовал утвердительный ответ. При этом подозреваемый согласился выдать устройство добровольно.

"Что это?" - спросил оперативник. "Взрывчатка", - ответил задержанный. На уточняющий вопрос сотрудника ФСБ, взрывчатка это или самодельная бомба, подозреваемый ответил: "Бомба".

На видео также показаны предметы, из которых собирались самодельные взрывные устройства. Для большей поражающей мощности их начиняли гвоздями. Судя по видеозаписи, в Москве задержанные работали на стройке. Так, на вопрос о том, кто изготавливал бомбы, подозреваемый рассказал, что это был он сам и его подельник, "строитель".

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе членов глубоко законспирированной ячейки ИГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Рябкову копии верительных грамот
5
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама