Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Участники так называемой спящей ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ признались в изготовлении бомб, начиненных поражающими элементами в виде гвоздей. Это следует из видеозаписи задержания предполагаемых террористов, распространенной ФСБ России.
На видео, имеющемся в распоряжении ТАСС, запечатлены обыски, во время которых оперативники обнаружили у одного из задержанных взрывное устройство.
"Это вам принадлежит?" - спросил сотрудник ФСБ задержанного. На этот вопрос последовал утвердительный ответ. При этом подозреваемый согласился выдать устройство добровольно.
"Что это?" - спросил оперативник. "Взрывчатка", - ответил задержанный. На уточняющий вопрос сотрудника ФСБ, взрывчатка это или самодельная бомба, подозреваемый ответил: "Бомба".
На видео также показаны предметы, из которых собирались самодельные взрывные устройства. Для большей поражающей мощности их начиняли гвоздями. Судя по видеозаписи, в Москве задержанные работали на стройке. Так, на вопрос о том, кто изготавливал бомбы, подозреваемый рассказал, что это был он сам и его подельник, "строитель".
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе членов глубоко законспирированной ячейки ИГ.