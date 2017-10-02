В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 20 человек погибли, свыше 100 ранены в результате стрельбы в ночь с воскресенья на понедельник возле казино в Лас-Вегасе (штат Невада), стрелок ликвидирован. Об этом журналистам сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.
"Сейчас мы не можем назвать точное число жертв. Известно о более чем 100 пострадавших и более 20 раненых", - сказал Ломбардо. Его выступление транслировал телеканал CNN. По словам шерифа, стрелок был ликвидирован на 32-м этаже гостиницы, откуда он вел стрельбу.
"Полиция отправилась на место преступления. В настоящий момент подозреваемый мертв. Его личность установлена, это местный житель. Его имя я пока не могу назвать", - сказал Ломбардо.
Он сообщил также, что стражи порядка разыскивают женщину, которая может быть связана со стрелявшим.
По словам Ломбардо, полиция считает, что преступник, скорее всего, действовал в одиночку.