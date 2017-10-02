Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн

Ruptly

В ночь с воскресенья на понедельник возле казино в Лас-Вегасе во время концерта неизвестный открыл стрельбу по толпе.

Преступник был ликвидирован. В результате происшествия погибли по меньшей мере 20 человек, ранения получили более 100.

12:40:22 02.10.2017 12:16:26 02.10.2017 Полиция уже установила личность подозреваемого, это местный житель. Однако имя его шериф Лас-Вегаса называть пока не стал. Он подчеркнул, что предполагаемый стрелок мертв. 11:50:01 02.10.2017 11:50:01 02.10.2017 Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что жертвами стрельбы стали не менее 20 человек. Ранения получили более 100. 11:12:13 02.10.2017 11:12:13 02.10.2017 Местная полиция нейтрализовала подозреваемого в стрельбе рядом с казино Mandalay Bay. Однако полицейские не уточнили, был ли он убит или ранен. 09:57:54 02.10.2017 09:57:54 02.10.2017 Из-за происшествия приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса. 09:56:53 02.10.2017 09:56:53 02.10.2017 В результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека, ранены более 24. 09:33:22 02.10.2017 09:33:22 02.10.2017 По данным The Hollywood Reporter, в результате стрельбы на концерте кантри-музыки возле казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе пострадали порядка 20 человек. Стрелок или несколько скрылись, их разыскивает полиция. Сообщается, что стрельба была открыта с балкона отеля.