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Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн

Происшествия
2 октября, 12:17 дата обновления: 2 октября, 12:41 UTC+3

По последним данным, погибли по меньшей мере 20 человек

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Материал из 1 страницы

Ruptly

В ночь с воскресенья на понедельник возле казино в Лас-Вегасе во время концерта неизвестный открыл стрельбу по толпе.

Преступник был ликвидирован. В результате происшествия погибли по меньшей мере 20 человек, ранения получили более 100.

12:40:22 02.10.2017 12:16:26 02.10.2017

Полиция уже установила личность подозреваемого, это местный житель. Однако имя его шериф Лас-Вегаса называть пока не стал. Он подчеркнул, что предполагаемый стрелок мертв.

11:50:01 02.10.2017

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что жертвами стрельбы стали не менее 20 человек. Ранения получили более 100. 

11:12:13 02.10.2017

Местная полиция нейтрализовала подозреваемого в стрельбе рядом с казино Mandalay Bay. Однако полицейские не уточнили, был ли он убит или ранен.

09:57:54 02.10.2017

Из-за происшествия приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса.

09:56:53 02.10.2017

В результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека, ранены более 24. 

09:33:22 02.10.2017

По данным The Hollywood Reporter, в результате стрельбы на концерте кантри-музыки возле казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе пострадали порядка 20 человек. Стрелок или несколько скрылись, их разыскивает полиция. Сообщается, что стрельба была открыта с балкона отеля.

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