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В Москве замначальника ОВД отправлен под домашний арест по делу о получении взятки

Происшествия
2 октября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Подозреваемый полностью признал свою вину

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Москве отправил под домашний арест замначальника ОВД по району Чертаново Северное и адвоката, подозреваемых в покушении на мошенничество. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила она.

Один из адвокатов Адвокатской палаты Москвы получил от своего подзащитного, обвиняемого в краже, 1,2 млн руб. за решение вопроса о прекращении дела. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, ему предъявлено обвинение.

Как сообщалось ранее, в ходе расследования дела задержан врио начальника отделения уголовного розыска по оперативной работе - замначальника отдела полиции Чертаново Северное. Он подозревается по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). "Установлено, что сотрудник совместно с иными лицами получил от адвоката денежные средства за решение вопроса о прекращении уголовного дела. В ходе допроса подозреваемый, 1974 года рождения, признал вину в полном объеме", - добавила Иванова.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили ТАСС, что майор полиции будет уволен из органов внутренних дел. 

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