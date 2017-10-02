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В Дагестане возбудили дело после ликвидации двух вооруженных боевиков

Происшествия
2 октября, 13:24 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, октября. /ТАСС

В воскресенье при проверке документов двое неустановленных лиц открыли огонь по сотрудникам полиции и были нейтрализованы

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МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ликвидации двух боевиков в Дагестане, обстрелявших сотрудников полиции, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

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"Дело возбуждено по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия", - сказал представитель.

По его словам, в воскресенье, 1 октября, примерно в 23:00 мск на автодороге около села Качалай Бабаюртовского района сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль ВАЗ-2107 для проверки документов.

"Находившиеся в салоне автомобиля неустановленные лица из имевшегося при себе незаконно хранящегося автоматического огнестрельного оружия произвели выстрелы в сторону правоохранителей. В результате обстрела одному сотруднику полиции причинено огнестрельное ранение, он был госпитализирован. Ответным огнем двое мужчин, оказавшие вооруженное сопротивление, нейтрализованы на месте", - сказал представитель следствия, добавив, что проверяется их причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее в понедельник Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что нейтрализованные в Дагестане боевики причастны к убийству полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах республики. У них обнаружено табельное оружие убитого участкового, охотничье ружье и нож.

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