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Сотрудницу Счетной палаты обокрали почти на 100 тыс. рублей в "Шоколаднице" в Москве

Происшествия
2 октября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В украденной сумке находились два мобильных телефона, кошелек и удостоверение работника Счетной палаты

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московская полиция разыскивает неизвестных, обокравших сотрудницу Счетной палаты почти на 100 тыс. рублей в кафе "Шоколадница" на Зубовском бульваре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудница Счетной палаты обратилась с заявлением о краже ее сумки в "Шоколаднице" по адресу: Зубовский бульвар, дом 17. Заявительница повесила сумку на спинку стула, а спустя полтора часа заметила ее пропажу. Общий ущерб составил 91 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам потерпевшей, в сумке находились два мобильных телефона iPhone 6 и Lenovo, кошелек с деньгами и банковскими картами, а также удостоверение сотрудника Счетной палаты РФ. Проводится проверка.

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