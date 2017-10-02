Сотрудницу Счетной палаты обокрали почти на 100 тыс. рублей в "Шоколаднице" в Москве

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московская полиция разыскивает неизвестных, обокравших сотрудницу Счетной палаты почти на 100 тыс. рублей в кафе "Шоколадница" на Зубовском бульваре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сотрудница Счетной палаты обратилась с заявлением о краже ее сумки в "Шоколаднице" по адресу: Зубовский бульвар, дом 17. Заявительница повесила сумку на спинку стула, а спустя полтора часа заметила ее пропажу. Общий ущерб составил 91 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
По словам потерпевшей, в сумке находились два мобильных телефона iPhone 6 и Lenovo, кошелек с деньгами и банковскими картами, а также удостоверение сотрудника Счетной палаты РФ. Проводится проверка.