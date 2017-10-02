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Сотрудников и пассажиров аэропорта эвакуировали в Нижнем Новгороде

Происшествия
2 октября, 14:26 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 2, октября. /ТАСС

Причины эвакуации не уточняются

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудников и пассажиров аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде эвакуировали. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Сотрудники и пассажиры в целях обеспечения безопасности эвакуированы. За дополнительной информацией нужно обратиться в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе, не уточнив причины эвакуации.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной эвакуации, предположительно, стало сообщение о минировании.

"Да, там было сообщение [о минировании], и сейчас по этому поводу проводятся проверочные мероприятия", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что проводятся проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании в двух районных администрациях Нижегородской области - Богородской и Кстовской. Также ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что несколько школ и здания на территории кремля в Нижнем Новгороде эвакуировали, предположительно, из-за сообщений о минировании.

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