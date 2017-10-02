Сотрудников и пассажиров аэропорта эвакуировали в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудников и пассажиров аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде эвакуировали. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.
"Сотрудники и пассажиры в целях обеспечения безопасности эвакуированы. За дополнительной информацией нужно обратиться в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе, не уточнив причины эвакуации.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной эвакуации, предположительно, стало сообщение о минировании.
"Да, там было сообщение [о минировании], и сейчас по этому поводу проводятся проверочные мероприятия", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
Ранее сообщалось, что проводятся проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании в двух районных администрациях Нижегородской области - Богородской и Кстовской. Также ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что несколько школ и здания на территории кремля в Нижнем Новгороде эвакуировали, предположительно, из-за сообщений о минировании.