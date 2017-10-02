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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в нападении на полицейского 26 марта в Москве

Происшествия
2 октября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Дмитрия Борисова до 18 октября

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста участнику прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции Дмитрию Борисову, обвиняемому в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суде.

"Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Борисова", - сказала представитель суда. 6 сентября Басманный суд Москвы продлил срок его ареста до 18 октября.

31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

По данным следствия, Борисов при задержании оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Виновным он себя не признает и считает свой арест незаконным и необоснованным.

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