В Москве задержан житель Гагаузии, подозреваемый в госизмене в Молдавии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Житель Гагаузии Вячеслав Бойков, находящийся в федеральном розыске Молдавии по обвинению в измене родине, задержан в центре Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье на Страстном бульваре задержан 34-летний приезжий из молдавского города Камрат Вячеслав Бойков. Мужчина находится в Молдавии в федеральном розыске по подозрению в госизмене", - сказал собеседник агентства.

"Власти Молдавии уведомлены о задержании их гражданина. После получения соответствующих документов будет проведена экстрадиционная проверка", - отметил собеседник ТАСС.

По данным СМИ, в мае 2016 года Бойков был задержан по обвинению в участии в незаконных военизированных формированиях. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.