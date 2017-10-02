В Москве задержан житель Гагаузии, подозреваемый в госизмене в Молдавии

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Житель Гагаузии Вячеслав Бойков, находящийся в федеральном розыске Молдавии по обвинению в измене родине, задержан в центре Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
"В воскресенье на Страстном бульваре задержан 34-летний приезжий из молдавского города Камрат Вячеслав Бойков. Мужчина находится в Молдавии в федеральном розыске по подозрению в госизмене", - сказал собеседник агентства.
"Власти Молдавии уведомлены о задержании их гражданина. После получения соответствующих документов будет проведена экстрадиционная проверка", - отметил собеседник ТАСС.
По данным СМИ, в мае 2016 года Бойков был задержан по обвинению в участии в незаконных военизированных формированиях. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.