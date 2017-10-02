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В Петербурге осужден экс-полицейский за сокрытие гражданства США и превышение полномочий

Происшествия
2 октября, 14:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, октября. /ТАСС

Суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей и двум годам колонии общего режима

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга приговорил в понедельник к двум годам колонии и штрафу в 10 тыс. рублей экс-полицейского Сергея Кулакова за превышение полномочий, а также сокрытие гражданства США при возвращении на службу в России. Об этом сообщила ТАСС представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

"Суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства" и к двум годам колонии общего режима по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Его взяли под стражу в зале суда", - сказала Лебедева.

До сегодняшнего дня обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Основное наказание подсудимый получил не за сокрытие гражданства США, а за превышение полномочий. Работая оперативником 16-го отдела полиции, он склонил потерпевшую к участию в оперативном эксперименте, не имея на то законных оснований, женщину в результате привлекли к уголовной ответственности.

Полиция Петербурга проводила служебную проверку в отношении подполковника Сергея Кулакова в сентябре 2016 года. Как сообщил ТАСС тогда представитель главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, по российскому законодательству сотрудники органов внутренних дел подлежат увольнению в случае получения гражданства или подданства иностранного государства.

Кулаков до 2004 года работал в органах внутренних дел в Петербурге, после чего уехал в США, где несколько лет служил в воздушно-десантных войсках армии США. В 2009 году он вернулся в Петербург и вновь поступил на службу в МВД.

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