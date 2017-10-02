Суд взыскал с экс-главы жилстроя Оренбургской области сумму взяток в 7 млн рублей

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ОРЕНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Оренбургский суд взыскал с бывшего руководства государственного казенного учреждения жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области полученные взятки в 7 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-руководителя государственного казенного учреждения жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области Асхата Зиганшина и его бывшего заместителя Константина Жданова в пользу государства суммы полученных ими взяток в 7 млн рублей", - сказали в прокуратуре.
Ранее суд приговорил Зиганшина, виновного по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере, к девяти годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 100 млн рублей. К 6,5 годам колонии и штрафу в 10 млн рублей был приговорен его бывший заместитель Жданов.
По данным суда и следствия, чиновники вымогали у директора компании взятку в 9 млн рублей за подписание актов выполненных работ по госконтракту на строительство пристройки к поликлинике, а также у замдиректора и учредителя стройфирмы 5 млн рублей за согласование актов выполненных работ по госконтракту по строительству детского образовательно-оздоровительного центра "Солнечная страна" в селе Ташле.
Общая сумма полученных им и заместителем взяток составила более 7 млн рублей.