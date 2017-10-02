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Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области

Происшествия
2 октября, 15:07 дата обновления: 2 октября, 15:20 UTC+3

Второй нападавший устроил самоподрыв, сообщили в ФСБ

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© Константин Чергинский/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудник погранслужбы погиб в Курской области при попытке задержать двух человек, пытавшихся незаконно проникнуть на Украину, один из них устроил самоподрыв, второй задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"30 сентября двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории Российской Федерации на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов на право нахождения в пограничной зоне в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области оказали вооруженное сопротивление сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курской области", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

"В ходе боестолкновения один из них осуществил самоподрыв, второй задержан", - уточнили в ФСБ. Огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, получил сотрудник погранслужбы.

В ФСБ сообщили, что в отношении задержанного следственным управлением Следственного комитета РФ по Курской области возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ"), ч. 2 ст. 221.1 ("Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ ") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") УК РФ.

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