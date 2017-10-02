Звонки о "минировании" зданий в Москве поступают в том числе с американских номеров

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ряд звонков об угрозах взрывов на различных объектах Москвы поступает с телефонных номеров, зарегистрированных в США, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В числе телефонных номеров, которые удалось зафиксировать при получении сообщений об угрозах взрывов в Москве, фигурируют номера, зарегистрированные в США", - сказал собеседник агентства. В частности, с телефонного номера штата Флорида на минувшей неделе было осуществлено ложное минирование ресторана "Стендап" на Новом Арбате.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил журналистам, что Минкомсвязь обсуждает с операторами связи возможности блокировки звонков "телефонных террористов" при подмене номера звонящего.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.