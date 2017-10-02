Мосгорсуд обязал следователя разрешить экс-гендиректору "Седьмой студии" свидания с женой

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник обязал следователя разрешить свидания с женой бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрию Итину, находящемуся под домашним арестом по делу о хищениях бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу Министерства культуры РФ на решение Басманного суда Москвы, которым действия следователя были признаны незаконными", - сообщили в пресс-службе.
Следователь ранее допросил жену и дочь Итина в качестве свидетелей, после чего они вошли в круг лиц, не имеющих права доступа к фигуранту дела. Жена Итина обжаловала это решение, аргументируя посещения мужа необходимостью носить ему продукты и лекарства. Басманный суд жалобу Итиной удовлетворил, признав действия следователя необоснованными. Министерство культуры РФ, являющееся потерпевшим по делу, это решение обжаловало в Мосгорсуде.