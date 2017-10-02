Суд вернул на новое рассмотрение дело об аресте имущества экс-главы "дочки" "Газпрома"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение и отправил на новое рассмотрение вопрос об обеспечительном аресте имущества бывшего генерального директора дочернего общества ПАО "Газпром" - АО "Драга" Александра Караваева, обвиняемого в растрате более 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд отменил частично определение Басманного суда и вернул дело на новое рассмотрение. Основание - нарушение уголовно-процессуального закона", - сказала представитель суда.

В Басманном суде ТАСС уточнили, что среди арестованного имущества - квартира, земельный участок, автомобиль и банковские счета обвиняемого.

В Главном следственном управлении Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении бывшего и. о. председателя правления АКБ Интрастбанк Бориса Епифанова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате. Приказом Банка России 16 сентября 2014 года у АКБ Интрастбанк была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и кредитная организация признана банкротом.

"В ходе расследования этого дела также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора дочернего общества ПАО "Газпром" - АО "Драга" Александра Караваева по факту растраты им денежных средств общества, которые были размещены в Интрастбанке", - пояснили ранее в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в период с марта 2013 по сентябрь 2014 г.г. Караваев совершил растрату вверенных ему денежных средств в сумме более 223 млн рублей в пользу бенефициарных владельцев АКБ Интрастбанк, являющихся его близкими родственниками. Караваеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").