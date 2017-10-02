Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд вернул на новое рассмотрение дело об аресте имущества экс-главы "дочки" "Газпрома"

Происшествия
2 октября, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Александра Караваева обвиняют в растрате более 200 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение и отправил на новое рассмотрение вопрос об обеспечительном аресте имущества бывшего генерального директора дочернего общества ПАО "Газпром" - АО "Драга" Александра Караваева, обвиняемого в растрате более 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд отменил частично определение Басманного суда и вернул дело на новое рассмотрение. Основание - нарушение уголовно-процессуального закона", - сказала представитель суда.

В Басманном суде ТАСС уточнили, что среди арестованного имущества - квартира, земельный участок, автомобиль и банковские счета обвиняемого.

В Главном следственном управлении Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении бывшего и. о. председателя правления АКБ Интрастбанк Бориса Епифанова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате. Приказом Банка России 16 сентября 2014 года у АКБ Интрастбанк была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и кредитная организация признана банкротом.

"В ходе расследования этого дела также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора дочернего общества ПАО "Газпром" - АО "Драга" Александра Караваева по факту растраты им денежных средств общества, которые были размещены в Интрастбанке", - пояснили ранее в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в период с марта 2013 по сентябрь 2014 г.г. Караваев совершил растрату вверенных ему денежных средств в сумме более 223 млн рублей в пользу бенефициарных владельцев АКБ Интрастбанк, являющихся его близкими родственниками. Караваеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Что такое "циркадные ритмы" и почему за управление ими дают Нобелевскую премию
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама