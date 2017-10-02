Следствие просит арестовать напавшего на пограничников в Курской области

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте подозреваемого в вооруженном нападении на пограничников в Курской области, в результате которого погиб один сотрудник погранслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения", - говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 30 сентября двое неизвестных попытались незаконно проникнуть с территории Российской Федерации на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курской области. В ходе боестолкновения один из них осуществил самоподрыв, второй был задержан, погиб сотрудник погранслужбы.

"Следственными органами СК по Курской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору") УК РФ", - уточнили в СК.

В ведомстве отметили, что для расследования уголовного дела создана следственная группа, куда вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Оно поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Курской области.