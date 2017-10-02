Туроператор TUI считает административные дела по иску Роспотребнадзора недоразумением

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура считает ситуацию с возбуждением против компании дела об административном правонарушении по иску Роспотребнадзора недоразумением. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в понедельник.

В пятницу, 29 сентября, Роспотребнадзор возбудил дела об административном правонарушении в отношении "ВИМ-Авиа" и туроператора TUI за нарушение прав потребителей, которые приобрели услуги этих компаний. Ведомство получило многочисленные жалобы на бездействие TUI в связи с отменой рейсов перевозчика. Согласно данным Роспотребнадзора, клиенты туроператора больше двух суток провели в аэропорту, при этом турфирма не обеспечила им условия для питания и отдыха.

"Нас не знакомили с материалами, никакое уведомление не прислали, мы пока не знаем. Я надеюсь, что это недоразумение, и что мы сможем его уладить. Потому что, ну что такое "неоказание помощи туристам", это какой помощи? Мы же не МЧС, чтобы помощь оказывать", - сказал Демура.

Он также пояснил, что в случае с туристами, от которых поступили жалобы, недовольство касалось несостоявшегося вовремя рейса, в чем нет вины туроператора. "Конкретно по этим людям: мы их кормили, поили и ближайшим рейсом отправили. А претензии совсем о другом", - сказал он.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По словам советника по транспорту главы Ростуризма Дмитрия Горина, к вечеру воскресенья, 1 октября, в Турции осталось около 2,5 тыс. "плановых" туристов и 1 тыс. 170 туристов с просроченной датой вылета, которым предстоит вернуться в Россию в понедельник, 2 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.