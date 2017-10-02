Крупный пожар произошел в автосервисе на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Автосервис горит на территории склада на Ярославском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.
"На территории складского помещения на Ярославском шоссе, д. 2, корп. 2, горит автосервис. Пожару ранее был присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале, но затем ранг был отменен", - сказал собеседник агентства, отметив, что площадь возгорания составила 500 кв. метров.
"Пожар происходит в одноэтажном здании автосервиса, площадь зданий составляет 1,5 тыс. кв. метров", - добавил источник.
Для тушения пожара на место вызваны дополнительные силы, в том числе пожарный поезд.