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На пожаре в московском автосервисе есть угроза взрыва из-за хранящихся газовых баллонов

Происшествия
2 октября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Площадь возгорания в доме на Ярославском шоссе составляет около 500 кв. метров

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Газовые баллоны и сварочное оборудование находятся в горящем здании автосервиса на Ярославском шоссе, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"В горящем здании находятся газовые баллоны и сварочное оборудование. Существует угроза взрыва", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что возгорание происходит в доме номер 2 "б" на Ярославском шоссе, площадь возгорания составляет около 500 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что автосервис горит на территории склада на Ярославском шоссе; площадь пожара составляет 500 кв м. "Пожар происходит в одноэтажном здании автосервиса, площадь зданий - 1500 кв м", - сказал он. Для тушения пожара на место вызваны дополнительные силы, в том числе пожарный поезд.

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