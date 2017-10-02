На пожаре в московском автосервисе есть угроза взрыва из-за хранящихся газовых баллонов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Газовые баллоны и сварочное оборудование находятся в горящем здании автосервиса на Ярославском шоссе, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"В горящем здании находятся газовые баллоны и сварочное оборудование. Существует угроза взрыва", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что возгорание происходит в доме номер 2 "б" на Ярославском шоссе, площадь возгорания составляет около 500 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что автосервис горит на территории склада на Ярославском шоссе; площадь пожара составляет 500 кв м. "Пожар происходит в одноэтажном здании автосервиса, площадь зданий - 1500 кв м", - сказал он. Для тушения пожара на место вызваны дополнительные силы, в том числе пожарный поезд.