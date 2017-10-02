Суд в Москве арестовал двух уроженцев Дагестана по делу о подготовке теракта в Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца двоих уроженцев Дагестана по обвинению в подготовке теракта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по статье 205 ("Терроризм) УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что ФСБ задержала в Москве членов так называемой спящей ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших совершить теракты в людных местах. Как уточнили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, "Федеральной службой безопасности в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство". "Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры", - отметили в ФСБ.

Все члены ячейки задержаны. "В местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности", - добавили в ЦОС. Кроме того, у них изъяты предметы для изготовления взрывных устройств, а также два пистолета ПМ, две гранаты РГД-5 и средства связи.

Руководство ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. "В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого всемирного исламского халифата", - сообщили в ЦОС.