Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пожар в автосервисе на Ярославском шоссе в Москве локализован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар на Ярославском шоссе, дом номер 2, корпус 2 локализован на площади 500 кв. м", - сказал сотрудник пресс- службы.

Ранее сообщалось, что пожар происходит в одноэтажном здании автосервиса, площадь зданий составляет 1,5 тыс. кв. метров. Для тушения пожара на место были вызваны дополнительные силы, в том числе пожарный поезд.