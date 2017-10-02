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Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы локализован

Происшествия
2 октября, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Инцидент произошел в здании на Ярославском шоссе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пожар в автосервисе на Ярославском шоссе в Москве локализован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар на Ярославском шоссе, дом номер 2, корпус 2 локализован на площади 500 кв. м", - сказал сотрудник пресс- службы.

Ранее сообщалось, что пожар происходит в одноэтажном здании автосервиса, площадь зданий составляет 1,5 тыс. кв. метров. Для тушения пожара на место были вызваны дополнительные силы, в том числе пожарный поезд.

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