Проверка большинства "заминированных" зданий в Нижнем Новгороде не выявила угрозы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Проверено большинство объектов в Нижнем Новгороде и области, из которых после сообщений о минировании эвакуировали людей. Взрывоопасных предметов в них не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.
"Значительная часть объектов [в Нижнем Новгороде и Нижегородской области] была обработана, угроз не обнаружено, работы еще ведутся", - сообщили ТАСС в пресс-службе, не уточнив, сколько зданий проверено и не назвав число объектов, из которых эвакуировали людей.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что несколько школ в Нижнем Новгороде эвакуированы, предположительно, из-за сообщений о минировании.
Также сообщалось, что эвакуированы сотрудники и студенты из зданий нескольких нижегородских университетов, сотрудники и посетители нескольких торгово-развлекательных центров, проводятся проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании в двух районных администрациях Нижегородской области - Богородской и Кстовской.
Кроме того, источники в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что люди из зданий на территории кремля в Нижнем Новгороде, здания железнодорожного вокзала и аэропорта Стригино эвакуированы, предположительно, из-за сообщений о минировании.