В Красноярском крае водитель насмерть сбил трех человек на пешеходном переходе

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Мужчина и два ребенка, переходившие дорогу по пешеходному переходу, погибли под колесами автомобиля в Шарыпово Красноярского края, сообщили в понедельник ТАСС в региональном главке МВД.

"В результате наезда на пешеходном переходе погибли мужчина, девочка 6-7 лет и мальчик 11 лет", - уточнили в ведомстве.

Водитель был задержан на месте ДТП.

По информации правоохранительных органов, водитель иномарки неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.