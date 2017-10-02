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В Красноярском крае водитель насмерть сбил трех человек на пешеходном переходе

Происшествия
2 октября, 18:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 2, октября. /ТАСС

Водитель задержан на месте аварии

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КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Мужчина и два ребенка, переходившие дорогу по пешеходному переходу, погибли под колесами автомобиля в Шарыпово Красноярского края, сообщили в понедельник ТАСС в региональном главке МВД.

"В результате наезда на пешеходном переходе погибли мужчина, девочка 6-7 лет и мальчик 11 лет", - уточнили в ведомстве.

Водитель был задержан на месте ДТП.

По информации правоохранительных органов, водитель иномарки неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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