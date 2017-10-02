Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК предписал усилить требования к персоналу Пулкова после падения женщины с дочерью

Происшествия
2 октября, 19:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, октября. /ТАСС

Женщина и годовалая девочка упали с трапа с высоты более трех метров, ребенок был госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России поручило руководству управляющей компании петербургского аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" пересмотреть процедуру допуска к работе обслуживающего персонала Пулкова после инцидента с падением женщины и годовалой девочки с трапа в аэропорту. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления.

Ранее сообщалось, что суд отправил сотрудника петербургского аэропорта Пулково Александра Козельского, подозреваемого по делу о падении женщины и годовалой девочки с трапа, под домашний арест на два месяца.

"Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России в адрес руководства ООО "Воздушные ворота Северной столицы" внесено представление об устранении выявленных следственным органом нарушений, в том числе путем пересмотра процедуры допуска к работе обслуживающего персонала, усовершенствования организационно- распорядительных документов в целях усиления контроля за выполнением личным составом требований, приказов и распоряжений, касающихся эксплуатации спецавтотранспорта, а также проведения ревизии технического состояния трапов, используемых ООО "Воздушные ворота Северной столицы" для обслуживания пассажирских перевозок, в целях предупреждения травмирования пассажиров", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 19:00 мск четверга, когда пассажиры выходили из самолета "Уральских авиалиний", прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более трех метров. После падения ребенок был госпитализирован. Девочке сделали операцию.

В связи с инцидентом было возбуждено три уголовных дела - по статьям УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Недоброкачественный ремонт транспортных средств" и "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платежное решение
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
7
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
Темы дня
Новости партнеров
Реклама