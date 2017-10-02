СК предписал усилить требования к персоналу Пулкова после падения женщины с дочерью

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России поручило руководству управляющей компании петербургского аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" пересмотреть процедуру допуска к работе обслуживающего персонала Пулкова после инцидента с падением женщины и годовалой девочки с трапа в аэропорту. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления.
Ранее сообщалось, что суд отправил сотрудника петербургского аэропорта Пулково Александра Козельского, подозреваемого по делу о падении женщины и годовалой девочки с трапа, под домашний арест на два месяца.
"Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России в адрес руководства ООО "Воздушные ворота Северной столицы" внесено представление об устранении выявленных следственным органом нарушений, в том числе путем пересмотра процедуры допуска к работе обслуживающего персонала, усовершенствования организационно- распорядительных документов в целях усиления контроля за выполнением личным составом требований, приказов и распоряжений, касающихся эксплуатации спецавтотранспорта, а также проведения ревизии технического состояния трапов, используемых ООО "Воздушные ворота Северной столицы" для обслуживания пассажирских перевозок, в целях предупреждения травмирования пассажиров", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел около 19:00 мск четверга, когда пассажиры выходили из самолета "Уральских авиалиний", прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более трех метров. После падения ребенок был госпитализирован. Девочке сделали операцию.
В связи с инцидентом было возбуждено три уголовных дела - по статьям УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Недоброкачественный ремонт транспортных средств" и "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".