Прерванное после ДТП с участием бензовоза движение по трассе "Дон" частично восстановлено

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Движение по трассе М-4 "Дон", перекрытое после столкновения грузовика и бензовоза в Ростовской области, частично восстановлено, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 16:15 было частично открыто движение по трассе, транспорт двигается в обе стороны, но медленно", - уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем в Октябрьском районе, по предварительным данным МВД, 51-летний водитель автомобиля "КамАЗ-56216" с цистерной, перевозившего бензин, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем Volvo под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП произошла разгерметизация цистерны, топливо вылилось на проезжую часть. Водитель автомобиля "КамАЗ" с травмами был доставлен в больницу.

Трасса М-4 "Дон" протяженностью 1757,2 км соединяет Москву и Новороссийск, проходя через Воронеж и Ростов-на-Дону. Является главной транспортной артерией, соединяющей центральную Россию и южные регионы.