Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиры "ВИМ-Авиа" подали первый иск о компенсации за задержку рейса

Происшествия
2 октября, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Истцы просят взыскать с авиакомпании 869 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Семья пассажиров "ВИМ-Авиа" обратилась в Подольский суд Подмосковья с иском о компенсации в размере 869 тыс. рублей за задержку рейса. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы истцов.

"Речь идет о первом иске потерпевших от действий "ВИМ-Авиа", мы просим Подольский суд Московской области взыскать с авиакомпании 869 тыс. рублей", - сказал Михальчик.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны и помещены под домашний арест генеральный директор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". Досье

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент ответил на заявление МИД о проникновении спецслужб США на дипобъекты РФ
2
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
3
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
4
Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста за призывы к участию в митингах
7
Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК в отношении него
Темы дня
Новости партнеров
Реклама