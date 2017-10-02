Пассажиры "ВИМ-Авиа" подали первый иск о компенсации за задержку рейса

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Пассажиры "ВИМ-Авиа" подали первый иск о компенсации за задержку рейсаПроисшествия 2 октября, 20:34
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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Семья пассажиров "ВИМ-Авиа" обратилась в Подольский суд Подмосковья с иском о компенсации в размере 869 тыс. рублей за задержку рейса. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы истцов.
"Речь идет о первом иске потерпевших от действий "ВИМ-Авиа", мы просим Подольский суд Московской области взыскать с авиакомпании 869 тыс. рублей", - сказал Михальчик.
"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны и помещены под домашний арест генеральный директор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.