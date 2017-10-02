СК проверяет информацию о нападении на водителя скорой помощи в Москве

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют информацию о нападении на водителя машины скорой помощи. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"По поручению руководства Главного следственного управлением Следственного комитета по Москве проводится доследственная проверка по информации, распространенной в СМИ, о противоправных действиях в отношении сотрудников скорой помощи", - сказала она.
По словам Ивановой, следствием получены сведения о том, что 30 сентября вблизи жилых домов на Белозерской улице трое неизвестных мужчин напали на водителя скорой помощи и несколько раз ударили его. Из видеозаписи, размещенной в СМИ, следует, что неизвестные нанесли удары по машине, повредив спецтранспорт.
Сейчас следователи устанавливают личности хулиганов.