Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста за призывы к участию в митингах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы признал виновным и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в митингах блогеру Алексею Навальному, задержанному полицией 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить ему наказание в виде административного ареста на 20 суток" , - огласила судья.

Защита и сам блогер намерены обжаловать данное решение

Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании статьи в Facebook о призывах выйти на митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.

Меры безопасности были усилены в понедельник у суда и в здании в связи с тем, что на процесс пришли поддержать блогера около сотни человек.

Акции Навального были согласованы в девяти городах России, однако, несмотря на это, он призывал своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия, пояснил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах. Вместе с тем в ГУ МВД по Москве призвали граждан "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях".

Сам блогер перед составлением протокола в отношении него в ОВД "Даниловский" опубликовал у себя на сайте обращение к жителям Нижнего Новгорода с призывом выйти на митинг. "А вас я призываю выйти на площадь Маркина, независимо от того, есть я на митинге или нет", - заявил Навальный в своем видеообращении.

Информация с заседания суда

В ходе заседания защита блогера просила приобщить к материалам дела заявление о признании незаконным действия ряда должностных лиц, вынесших постановление в отношении Навального, и допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, составивших рапорт в его отношении. "Составление протокола об административном правонарушении является незаконным, как и одиннадцатичасовое задержание Навального", - отметила адвокат Ольга Михайлова. "За время задержания Навальный не был обеспечен питанием и водой", - добавила защитник.

Кроме того, Михайлова просила суд исключить из административного дела ряд доказательств вины Навального. "В качестве доказательств сотрудниками полиции был приобщен акт проведения оперативно-разыскного мероприятия с таблицами, которые не могут быть приобщены согласно закону", - резюмировала она.

Сам Навальный отверг все обвинения в административном правонарушении, просил производство по делу прекратить и заявил, что призывы к несанкционированному митингу, что стало причиной его задержания, в Facebook "писал не он". "Я имею право и заявил, что хотел бы быть президентом России, в связи с чем я открыл много штабов по всей стране, где выступаю со своей предвыборной кампанией. Такую заявку мы подали в Нижнем Новгороде, где нам утвердили место проведения согласованного митинга, однако позже администрация города отозвала свое согласование", - подчеркнул блогер.

Инспекторы, участвовавшие в задержании и составлении протокола в отношении Навального, в суд на заседание не явились.

Кроме того, в отношении начальника штаба Навального Леонида Волкова, задержанного также 29 сентября полицией в Нижнем Новгороде, был составлен аналогичный протокол об административном правонарушении. Симоновский суд Москвы в понедельник направил в Савеловский суд материалы административного дела в отношении Волкова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. "В Симоновский районный суд поступил материал о привлечении к административной ответственности Волкова. Данный материал направлен по подсудности в Савеловский районный суд Москвы (по месту проживания обвиняемого)", - сказал представитель суда, не уточнив даты и времени заседания.