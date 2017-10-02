Еще двое детей умерли от крысиного яда на Ставрополье

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ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Еще двое детей скончались от отравления крысиным ядом, которым прабабушка травила грызунов в доме на Ставрополье, сообщили в понедельник ТАСС в СУ СКР по краю.
"Двухлетняя девочка скончалась на месте 30 сентября. Еще двое детей скончались в больнице и двое находятся на излечении", - сообщила помощник руководителя управления Алла Козырецкая.
Как сообщал ТАСС, 27 сентября 78-летняя женщина в своем домовладении в поселке Тихом Буденновского района для уничтожения грызунов разложила химическое вещество промышленного производства. Через несколько дней к прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились образовавшимися парами, выделяемыми препаратом. 30 сентября двухлетняя девочка скончалась на месте, еще четверо детей были госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)". Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-химическая. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
Статья УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.