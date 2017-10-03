Суд огласит приговор обвиняемому в убийстве полицейского Нурбагандова в Дагестане

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд огласит во вторник приговор Артуру Бекболатову, обвиняемому в убийстве дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель суда Алена Катькало.
"Суд по уголовному делу Артура Бекболатова огласит приговор в 10:00 мск 3 октября", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в ходе прений прокурор просил суд о пожизненном заключении подсудимого.
По версии следствия, Бекболатов вступил в незаконное вооруженное формирование, а затем в ОПГ под руководством Магомеда Халимбекова. 10 июля 2016 года Бекболатов вместе с другими участниками преступной группы, по версии следствия, участвовал в убийстве Нурбагандова.
Указом президента РФ от 21 сентября 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.