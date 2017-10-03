WSJ: россиянка Захарова заключила в США сделку с прокуратурой и вышла на свободу

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Россиянка Светлана Захарова, обвиненная ранее в попытке вымогательства $400 тыc. у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, заключила соглашение с прокуратурой и покинула тюрьму. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Согласно условиям сделки, 27-летнюю Захарову должны были приговорить к 90 дням заключения, однако поскольку она была арестована еще в октябре 2016 года и содержалась в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айленд более 90 дней, ее в понедельник выпустили на свободу.

"Мы провели консультации с пострадавшими, и они выступили за заключение соглашения", - рассказал изданию окружной прокурор Бронкса Дарсел Кларк. Под пострадавшими он имел в виду бывшего губернатора штата Нью-Йорк и еще одно лицо, имени которого прокуратура не разглашала.

В феврале 2016 года Захарова, фигурирующая в судебных документах также под фамилией Трэвис, утверждала, что Спитцер напал на нее в отеле Plaza и пытался задушить. Женщина не выдвигала обвинений в адрес экс-губернатора, а на следующий день после инцидента покинула территорию США. Впоследствии она вернулась в Соединенные Штаты, где была задержана.

Первоначально уроженке Челябинска, помимо вымогательства, инкриминировались кража в особо крупном размере (от $50 тыс. и выше), подделка документов, хранение фальшивых документов и ряд других правонарушений. Согласно данным архива судебных разбирательств штата Нью- Йорк, с нее впоследствии были сняты почти все обвинения, кроме обвинения в краже. С заключением соглашения между прокуратурой и Захаровой, отмечает The Wall Street Journal, подводится черта под скандалом, в результате которого имя бывшего губернатора вновь попало на первые полосы газет.

В 2008 году Спитцер уже являлся фигурантом громкого скандала и был вынужден уйти с поста губернатора штата. Правоохранительные органы уличили его в том, что он пользовался услугами проституток, а также допускал другие нарушения.