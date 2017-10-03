Авиабомба времен Второй мировой войны обезврежена в Берлине

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в понедельник на месте строительных работ в берлинской районе Шёнеберг, обезврежена. Об этом сообщила во вторник местная полиция в своем Twitter.
Infos zur Entschärfung der #Weltkriegsbombe in #Schöneberg geben wir Ihnen @PolizeiBerlin_E. https://t.co/VjV9kG6MmT— Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 2, 2017
Согласно распространенной информации, саперы смогли извлечь взрыватель из боеприпаса. "Местные жители могут вернуться в свои квартиры", - добавили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось об эвакуации порядка 10 тыс. человек, живущих в непосредственной близости с оцепленной зоной в берлинском районе Шёнеберг, в связи с обнаружением авиабомбы весом 250 кг рядом со станцией метро и городской электрички "Innsbrucker platz".
В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различного калибра, более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, боеприпасы обнаруживают рабочие при прокладке дорог и коммуникаций или закладке фундаментов новых зданий. Обычно никакой угрозы для жизни эти находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.
Самой массовой до сих пор была эвакуация во Франкфурте-на-Майне около месяца назад. Тогда временно покинуть дома были вынуждены около 60 тыс. человек.