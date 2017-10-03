В Хабаровске произошел пожар на подстанции, ведутся восстановительные работы

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ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Работники Хабаровских электрических сетей (ХЭС, филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании - ДРСК) ликвидируют последствия возгорания на подстанции, питающей центральную часть Хабаровска. Потребители получают электричество от резервных источников питания, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ХЭС.
"Вчера вечером на подстанции 35/6 кВ "Парк Гайдара", питающей центральную часть краевой столицы, произошло возгорание оборудования. Сейчас бригады хабаровского филиала АО "ДРСК" заняты на ремонтно-восстановительных работах. По состоянию на 10:00 (3:00 мск), все потребители переведены на резервные источники питания", - уточнила представитель ХЭС.
По словам директора Хабаровских электрических сетей Александра Бакая, филиал ДРСК планирует устранить возникшую аварию в течение ближайшего времени. Причины возгорания выясняются.
Пожар на подстанции случился около 21:00 (14:00) в понедельник, в 22:30 (15:30 мск) он был ликвидирован пожарной бригадой. Без электроэнергии осталась часть жилого сектора, торговые центры. В течение двух с половиной часов электроснабжение было восстановлено для значительной части потребителей.