Режим ЧС введен в одном из поселков Забайкалья из-за нехватки угля в котельной

ЧИТА, 3 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за нехватки угля в котельной поселка Кокуй Сретенского района Забайкальского края, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в администрации поселка.

"Из-за нехватки угля в муниципальной котельной введен режим чрезвычайной ситуации. Власти решают вопрос с его поставкой", - сказали в администрации.

Глава поселковой администрации Валерий Макаров уточнил, что запасов угля должно хватить на три дня, пока все дома, отапливаемые котельной, получают тепло.

При этом, по его словам, проблемы с отоплением есть в двух многоквартирных домах, где живут военнослужащие. "Люди отапливали квартиры обогревателями, и в итоге начались перебои с электроэнергией", - добавил Макаров.

Кокуй - поселок городского типа, расположен на левом берегу реки Шилка. В нем проживают около 7 тыс. человек.