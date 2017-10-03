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Режим ЧС введен в одном из поселков Забайкалья из-за нехватки угля в котельной

Происшествия
3 октября, 5:57 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Глава поселковой администрации Валерий Макаров уточнил, что проблемы с отоплением есть в двух многоквартирных домах, где живут военнослужащие

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ЧИТА, 3 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за нехватки угля в котельной поселка Кокуй Сретенского района Забайкальского края, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в администрации поселка.

"Из-за нехватки угля в муниципальной котельной введен режим чрезвычайной ситуации. Власти решают вопрос с его поставкой", - сказали в администрации.

Глава поселковой администрации Валерий Макаров уточнил, что запасов угля должно хватить на три дня, пока все дома, отапливаемые котельной, получают тепло.

При этом, по его словам, проблемы с отоплением есть в двух многоквартирных домах, где живут военнослужащие. "Люди отапливали квартиры обогревателями, и в итоге начались перебои с электроэнергией", - добавил Макаров.

Кокуй - поселок городского типа, расположен на левом берегу реки Шилка. В нем проживают около 7 тыс. человек.

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