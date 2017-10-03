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Итоговый доклад Австралии: пропавший малайзийский Boeing найти не удалось

Происшествия
3 октября, 6:26 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 3, октября. /ТАСС

Спасательные работы остановлены, но власти готовы возобновить их в случае появления какой-либо новой информации

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© Lai Seng Sin/AP Photo

СИДНЕЙ, 3 октября. /ТАСС/. Поиски пропавшего в 2014 году в Индийском океане малайзийского авиалайнера Boeing 777-200 оказались безуспешными, но теперь можно с более высокой, чем прежде, степенью вероятности определить его местонахождение. Такое заявление сделали сотрудники Австралийского бюро безопасности на транспорте (АББТ), опубликовав во вторник итоговый доклад о продолжавшейся свыше трех лет работе.

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"Несмотря на огромные усилия сотен людей во всем мире, привлеченных к поискам, самолет так и не был найден, - констатируют составители документа. - Тем не менее эксперты сегодня лучше, чем когда-либо прежде, понимают, где он может находиться".

В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона площадью 120 тысяч кв. км, но никаких следов пропавшего воздушного судна обнаружить не удалось. Работы были остановлены в январе нынешнего года. Тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их можно будет возобновить "в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета".

Авторы доклада АББТ признали, что "конкретные причины потери MH370 невозможно установить до тех пор, пока самолет не будет найден". В связи с этим они уточнили, что "дальнейшее расследование фактов и обстоятельств [исчезновения] MH370 продолжит правительство Малайзии".

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